В Самаре генеральный директор строительной организации не платил зарплату

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по август 2021 года, обвиняемый не выплатил заработную плату сотрудникам на общую сумму около 4 миллионов рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд Железнодорожного района города Самары для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств, сообщает СУ СК.