В Самаре Форд сбил женщину-пешехода

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21 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 09:40 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 2001 года рождения, управляя автомобилем «Форд», следовал по ул. Агибалова от ул. Красноармейская в направлении ул. Льва Толстого. В пути следования в районе д. №12 по ул. Агибалова, допустил наезд на женщину 1948 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.