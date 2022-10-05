В Самаре эвакуировали 25 человек из-за пожара в жилом доме на Некрасовской

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За один вечер 4 октября произошло сразу два возгорания кровли домов в историческом центре Самары.

Сообщение о пожаре на улице Некрасовской, 48 поступило в экстренные службы в 22:09 4 октября 2022 года.

«Горела кровля трехэтажного жилого дома на площади 20 кв. метров», — сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Вызову был присвоен уровень «Пожар 1БИС».

До приезда экстренных служб из дома было эвакуировано 25 человек. С огнем боролись 32 человека. Было привлечено восемь единиц техники.

Локализовать пожар удалось в 22:40, а вскоре и полностью ликвидировать. Пострадавших в результате ЧП нет.

Похожий случай с возгоранием кровли здания в историческом центре Самары произошел несколькими часами ранее, вечером того же дня, что не может не вызвать определенные вопросы, пишет Обозрение.