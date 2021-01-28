В Самаре два водителя пострадали в ДТП

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27 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими. При этом 7 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 08:30 в Железнодорожном районе Самары. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1959 года рождения, управляя автомобилем «Тойота РАВ4», двигалась по ул. Магниторская со стороны ул. Тухачевского и на пересечении с пр. Карла Маркса у дома № 126 по пр. Карла Маркса, при повороте налево допустила столкновение с автомобилем «Лада Веста», под управлением водителя 1997 года рождения. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя, с места ДТП бригадой скорой помощи они доставлены в медицинское учреждение, где были госпитализированы. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.