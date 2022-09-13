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В Самаре два человека отравились газом

13 сентября 2022 12:00
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В Самаре два человека отравились газом

В Самарской области активизируют проверки газового оборудования в домах. Причиной стало происшествие, которое случилось в Кировском районе столицы региона. Детали на совещании в правительстве рассказал глава областного управления МЧС Олег Бойко.

— 11 сентября в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Самары был зафиксирован случай отравления угарным газом. В результате происшествия пострадали 2 человека. Их госпитализировали. Пострадавшие проходят лечение в Самарской областной клинической больнице имени Середавина, — рассказал Олег Бойко.

К сожалению, такие происшествия случаются в Самаре часто. Следователи возбудили уголовное дело об отравлении целой семьи газом. Подозревают, что виновата обслуживающая организация, пишет 63.ру.

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