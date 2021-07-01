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В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей

1 июля 2021 13:53
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В Самаре бывшая завзерноскладами предстанет перед судом за погибших и пострадавших людей

По версии следствия, 21 марта 2019 года главным агрономом ООО «Кошелевский посад» в целях изготовления приманки для борьбы с грызунами на территории предприятия  с зерносклада были получены семена подсолнечника, а также ядовитое вещество на основе «кумарина».Рабочими склада путем смешивания указанных компонентов была изготовлена приманка, в дальнейшем частично разложенная на территории садов организации. Вторая часть приманки  по согласованию с обвиняемой, занимавшей должность заведующей зерноскладами, хранилась на территории зерносклада.

Далее, в июле 2019 года обвиняемая, достоверно зная о сложившейся ситуации, выдала рабочему с указанного зерносклада 20 мешков семян подсолнечника, 16 из которых были отравлены ядовитым веществом, для последующей переработки в подсолнечное масло. Подсолнечное масло, изготовленное из указанного  отравленного сырья, было доставлено в помещение столовой поселка Кошелевка Сызранского района Самарской области, где использовалось для приготовления пищи лицами, осуществлявшими свою трудовую деятельность в ООО «Кошелевский посад».

В результате употребления в пищу данного подсолнечного масла,  42 гражданина Республики Узбекистан были доставлены в лечебные учреждения Самарской области с признаками отравления ядовитым веществом. Потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, в августе 2019 года еще один рабочий, а также двое жителей Ульяновской области были доставлены в медицинские учреждения Самарской и Ульяновской областей, где впоследствии скончались.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Теги: зерно отравление СУ СК

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