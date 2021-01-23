В Самаре более 100 человек тушили пожар на складе фармацевтической компании

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В Самаре пожарные полностью завершили борьбу с огнем на Товарной, 7К. Здесь горел склад фармацевтической компании.

— В 18:55 объявлена полная ликвидация возгорания. В тушении принимали участие 103 человека, в том числе 73 сотрудника МЧС, — сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь вспыхнул на складе в 13:49. По данным МЧС, пожар возник в подвале. Загорелись деревянные поддоны и коробки с лекарственными препаратами. Из здания эвакуировали 30 человек. Никто из них не пострадал. Локализацию пожара объявили в 14:36. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщает 63.ру.