В Самаре автомобилистка врезалась в дерево

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5 января на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими. При этом 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Три человека погибли. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло 5 января в 17:00 в Промышленном районе Самары. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель «Хундай Солярис» - женщина 1977 г.р., на улице Ново - Вокзальная, не обеспечила возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, потеряла управление за движением автомобиля и совершила наезд на дерево. Водитель автомобиля «Хундай Солярис» доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.