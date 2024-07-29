В Самаре автомобилистка сбила пешехода

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28 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадало 13 человек, скончался - 1.

Одно из ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. В 18:25 час. 53-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Renault Koleos, двигалась по ул. Белорусская со стороны ул. Большая Караванная в направлении ул. Лесная. В пути следования, в районе д. 128, в нарушении требования п.14.1 ПДД РФ не уступила дорогу 36-летнему пешеходу, пересекавшего проезжую часть ул. Белорусская по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.