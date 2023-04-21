В Самаре автомобилистка сбила мужчину

121

20 апреля на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:25 в Промышленном районе г. Самара. Водитель-женщина 1980 года рождения, управляя автомашиной «Lada Granta», следовала по проспекту Кирова со стороны ул. Береговая в направлении Самарского шоссе и в районе д.6 к.3, допустила наезд на пешехода-мужчину 2001 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход госпитализирован.