В Самаре автокран на перекрестке влетел в скорую помощь

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В Самаре еще один автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Авария произошла во вторник, 26 января, в Куйбышевском районе на пересечении улиц Утевской и Уральской.

По данным полицейских, скорая ехала на вызов к пациенту. У нее были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал. Водитель медтранспорта оказался на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в него врезался автокран КамАЗ.



Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в аварии пострадали три человека. Все они находились в машине скорой помощи. Это водитель, врач и фельдшер. Насколько серьезные травмы они получили, пока не уточняется, пишет Сова.инфо.



Напомним, 24 января в Самаре произошла похожая авария. На перекрестке улиц Авроры и Мориса Тореза автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой и упал на бок. Пострадали четыре человека.

Фото: samara.dtp.official / Instagram