В Самаре 8 июля начался суд над экс-главой МЧС Олегом Бойко

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8 июля в Ленинском районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела в отношении шести бывших высокопоставленных чиновников Самарской области, среди которых экс-руководитель регионального управления МЧС Олег Бойко. Им предъявлены обвинения в получении взяток.

Ранее судебные заседания неоднократно переносились из-за необходимости этапирования обвиняемых из московских следственных изоляторов, что требовало дополнительного времени, пишет ГТРК-Самара.

На вопрос о своей виновности Олег Бойко ответил коротко - "решит суд".

Помимо Олега Бойко, на скамье подсудимых оказались Игорь Дахно, бывший руководитель самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС, Алексей Мамыкин, бывший глава третьего пожарно-спасательного отряда, Дмитрий Зинин, бывший заместитель директора МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и Евгений Луговой, бывший сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений.

Также перед судом предстанут бизнесмены Елена Тютюнник и Наталья Фроловская, которые обвиняются в даче взяток. По версии следствия, бывшие чиновники получали незаконные вознаграждения от предпринимателей, занимавшихся вопросами пожарной безопасности.