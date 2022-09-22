В Самаре 21-летний водитель сбил девушку, выходившую из трамвая

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
В Самаре состоится 17-й розыгрыш Кубка памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
Глава ВТБ призвал полностью отказаться от SWIFT
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
В Тольятти на крыльце одного из корпусов местной администрации вспыхнул пожар
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
Жители Новокуйбышевска нашли енота на дачном участке
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Усть-Кинельском Самарской области пройдет сельскохозяйственная выставка-ярмарка
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом.
В Самарской области еще 2 042 человека заболели коронавирусом
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
В России стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.87
0.85
EUR 60.21
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 21-летний водитель сбил девушку, выходившую из трамвая

22 сентября 2022 12:26
85
В Самаре 21-летний водитель сбил девушку, выходившую из трамвая

21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Одно из ДТП произошло в 14:07 в Ленинском районе г. Самара. 21-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля «Geely», двигался по ул. Полевая в направлении ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. 71, совершил наезд на 19-летнюю девушку-пешехода, которая выходила из трамвая на остановке общественного транспорта, слева направо по ходу движения ТС.

В медицинском учреждении девушке назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти в ДТП с деревом пострадали водитель и 3 пассажира
19 сентября 2022, 13:11
В Тольятти в ДТП с деревом пострадали водитель и 3 пассажира
Водитель с сентября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 65 раз. Происшествия
480
В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице
18 сентября 2022, 13:58
В Сызранском районе водитель погиб, девочка-подросток в больнице
Автомобиль врезался в забор. Происшествия
864
В Самаре Лада Гранта врезалась в Тойоту
17 сентября 2022, 13:30
В Самаре Лада Гранта врезалась в Тойоту
16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Происшествия
845
В центре внимания
Новый мурал появился в Самаре
22 сентября 2022  12:36
Новый мурал появился в Самаре
84
Перед стартом губернатор вместе с Дмитрием Барановым и членами государственной комиссии проводил в корабль экипаж.
21 сентября 2022  22:44
Дмитрий Азаров поздравил коллектив РКЦ «Прогресс» с успешным запуском ракеты-носителя «Союз-2.1» с Байконура
433
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
421
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
878
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
699
Весь список