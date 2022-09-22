В Самаре 21-летний водитель сбил девушку, выходившую из трамвая

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21 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Одно из ДТП произошло в 14:07 в Ленинском районе г. Самара. 21-летний водитель, находясь за рулем легкового автомобиля «Geely», двигался по ул. Полевая в направлении ул. Мичурина. В пути следования, напротив д. 71, совершил наезд на 19-летнюю девушку-пешехода, которая выходила из трамвая на остановке общественного транспорта, слева направо по ходу движения ТС.

В медицинском учреждении девушке назначено амбулаторное лечение.