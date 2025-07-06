В российский список террористов и экстремистов внесены 155 подростков

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Более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет занесены в список террористов и экстремистов в России, отмечает Росфинмониторинг.

В частности, в списке числится один подросток в возрасте 14 лет, 23 подростка в возрасте 15 лет, 46 подростков в возрасте 16 лет и 85 подростков в возрасте 17 лет​​​.

Таким образом, в списке содержатся сведения о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет.

Всего в российский перечень террористов и экстремистов внесены почти 18 тыс. человек.

Гражданам и организациям, которые попали в список Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать сведения в сети, проводить общественные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, получения зарплаты и возмещения ущерба, пишет Смотрим.