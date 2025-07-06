Я нашел ошибку
Главные новости:
Смертельное ДТП в Кинельском районе: погибли двое
Смертельное ДТП в Кинельском районе: погибли двое
В Тольятти в ДТП пострадали 12-летний и 14-летний мальчики
В Тольятти в ДТП пострадали 12-летний и 14-летний мальчики
«Крылья Советов» сыграют в группе B с «Динамо» (Москва), «Краснодаром» и «Сочи».
«Крылья Советов» сыграют в группе B с «Динамо» (Москва), «Краснодаром» и «Сочи»
В Самаре собственница квартиры незаконно зарегистрировала 5 мигрантов
В Самаре собственница квартиры незаконно зарегистрировала 5 мигрантов
В новом сезоне «Крылья Советов» сыграют в обновленном комплекте формы
В новом сезоне «Крылья Советов» сыграют в обновленном комплекте формы
В Шереметьево отменено 174 рейса
В Шереметьево отменено 174 рейса
Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на пенсию, немного превышающую сумму в 24 тысячи рублей
Неработающие пенсионеры могут рассчитывать на пенсию, немного превышающую сумму в 24 тысячи рублей
В российский список террористов и экстремистов внесены 155 подростков
В российский список террористов и экстремистов внесены 155 подростков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.84
0.06
EUR 93.01
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В российский список террористов и экстремистов внесены 155 подростков

6 июля 2025 10:48
95
В российский список террористов и экстремистов внесены 155 подростков

Более 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет занесены в список террористов и экстремистов в России, отмечает Росфинмониторинг.

В частности, в списке числится один подросток в возрасте 14 лет, 23 подростка в возрасте 15 лет, 46 подростков в возрасте 16 лет и 85 подростков в возрасте 17 лет​​​.

Таким образом, в списке содержатся сведения о 155 подростках в возрасте от 14 до 17 лет.

Всего в российский перечень террористов и экстремистов внесены почти 18 тыс. человек.

Гражданам и организациям, которые попали в список Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать сведения в сети, проводить общественные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, получения зарплаты и возмещения ущерба, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
5 июля 2025  23:51
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Фестиваль бардовской песни будет ежегодным»
451
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
5 июля 2025  13:33
Сегодня, 5 июля, в Самарской области возможны шквал и крупный град
474
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
5 июля 2025  13:15
На Всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты
454
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
5 июля 2025  11:37
В Самарской области состоялся первый Градостроительный совет
531
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
5 июля 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков подписал соглашение о сотрудничестве с Гудаутским районом (Абхазия)
452
Весь список