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В регионе за прошедшие сутки из-за пала сухой травы произошло 107 природных пожаров

16 апреля 2021 14:55
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Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.

За прошедшие сутки на территории Самарской области, в результате неконтролируемого пала сухой травы, произошло 107 природных пожаров на общей площади 43,2264 га. По оперативным данным с начала 2021 года произошло 353 пожара на общей площади 56,2853 га.

Кроме этого, на территории области зарегистрировано 2 низовых лесных пожара на общей площади 8,1 га. Один из них произошел в 76 квартале Ново-Буянского лесничества Ново-Буянского участкового лесничества в Красноярском районе на площади 7,8 га, второй - в 90 квартале Кинельского лесничества Советского участкового лесничества в Кинельском районе на площади 0,3 га.

Все природные и лесные пожары были ликвидированы.

В Самарской области сохраняется сухая и теплая погода, со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы. Установлен 4 класс пожарной опасности. Такие погодные условия способствуют возникновению природных пожаров и загораний сухой травы. Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.

В большинстве случаев сухую траву жгут, руководствуясь мифами о пользе выжиганий травы.

Самые трагические последствия от этих возгораний могут сложиться тогда, когда пламя горящей травы перейдет в район населённого пункта, подставив под угрозу жилые дома, а самое страшное – жизнь и здоровье граждан.

Данный факт указывает на низкую культуру поведения граждан. Несмотря на разъяснительную работу, люди продолжают бессмысленный пал травы. При этом они подчас забывают, что даже затушенные участки при смене ветра могут вновь разгореться и стать причиной крупного пожара.

Главное управление МЧС России по Самарской области настоятельно рекомендует:

- прежде чем поджечь сухую траву или развести костер, подумайте о трагических последствиях, к которым могут привести ваши действия;

- не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых;

- не бросайте непотушенные окурки, спички;

- на дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках;

- не сжигайте траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек. Необходимо обеспечить непрерывный контроль над горением, территория должна быть оборудована средствами пожаротушения;

- соблюдайте запрет на посещение лесов.

За нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность, в результате которой на виновных лиц, в зависимости от категории, налагается штраф. Так, за нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках в условиях особого противопожарного режима для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тыс. рублей, а на юридические лица от 200 до 400 тыс. рублей, передает пресс-служба облМЧС.

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