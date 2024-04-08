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В районе Вязьмы остановили движение поездов из-за обрушения Панинского моста на ж/д пути

8 апреля 2024 21:46
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По этому участку ходят поезда Москва — Смоленск и Москва — Минск. По данным МЧС, один человек погиб, еще пять пострадали.

Из-за обрушения путепровода приостановили движение поездов на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области, сообщила Московская железная дорога (МЖД), передает РБК.

В пресс-службе уточнили, что в момент обрушения моста составов на участке не было. На место происшествия направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. По этому участку ходят поезда Москва — Смоленск и Москва — Минск.

Панинский мост, по которому идет движение над железнодорожными путями, обрушился днем 8 апреля. Во время инцидента на нем находились две машины. В МЧС сообщили, что погибла женщина, которая находилась в легковом автомобиле, водитель грузовика находится в тяжелом состоянии, всего пострадали шесть человек.

 

Фото: МЧС России по Смоленской области

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