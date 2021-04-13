В районе села Бобровка подтоплен мост

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Утром 13 апреля в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о том, что в результате подъема уровня воды в реке Самара произошло подтопление низководного моста в районе села Бобровка Кинельского района (высота уровня воды над дорожным полотном составляет до 37 см).

Жизнедеятельность населения не нарушена, жилые дома в зону подтопления не попадают. Проезд к населенному пункту Бобровка осуществляется через Кинель ( протяженность 8 км).

Главное управление МЧС напоминает: во избежание несчастных случаев не игнорируйте запрещающие знаки и не пересекайте водоемы по закрытым в связи с подтоплениями мостам! Легкомысленность может привести к беде!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.