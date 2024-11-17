В районах Самарской области ввели карантин по бешенству

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Власти региона ввели ограничения для жителей двух районов: Красноармейского и Хворостянского. Там нашли опасное вирусное заболевание.

— Карантин по бешенству вводится на одном из участков в СНТ «Журавли» села Колывань Красноармейского района и на Целинной, 19 в поселке Прогресс Хворостянского района. Территории в радиусе 3 километров от очагов считаются неблагополучными пунктами по бешенству. Очаг заболевания нельзя посещать посторонним. Исключение составляет персонал, специалисты госветслужбы, а также люди, проживающие там. Также в очаге запрещено лечить больных животных, — говорится в постановлении, подписанном и. о. губернатора Михаилом Смирновым.

Какие животные стали разносчиками бешенства, в документах не уточняется.

В очагах бешенства ввели запрет на ввоз и вывоз животных даже на убой, исключение сделали только для тех, кто был привит от бешенства за 179 дней до вывоза. Помимо этого, действует мораторий на перемещение и перегруппировку восприимчивых животных, снятие шкур с их трупов, охоту, ярмарки, выставки и отлов для зоопарков. Карантин снимут через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного и уничтожения его тела, пишет 63.ру.