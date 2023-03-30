В Пскове сотрудник Госавтоинспекции помог появиться на свет девочке

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На автодороге Псков - Новый Изборск к сотруднику Госавтоинспекции Константину Куденкову, патрулировавшему местность, подъехал автомобиль «Рено», водитель которого попросил о помощи. В его машине находилась девушка на последних сроках беременности. Мужчина вез ее в Псковский перинатальный центр, но из-за плотного потока транспорта не мог быстро добраться до больницы.



"Инспектор вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая выехала им навстречу, и решил лично сопроводить автомобиль в роддом. Однако в пути у девушки начались роды. Иномарка съехала на обочину и остановилась. Заметив это, Константин подбежал к машине, связался с бригадой скорой помощи и под их руководством принял роды.



Полицейский укутал появившуюся на свет девочку в полотенце и передал матери. Прибывшие на место события медики увезли маму с ребенком в Псковский перинатальный центр. В настоящее время их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк..



Примечательно, что недавно Константин Куденков сам впервые стал отцом и, по его мнению, личный опыт ухода за новорожденным помог ему действовать уверенно в сложившейся ситуации.

Фото: скриншот видео МВД РФ