В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом

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22 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек.

В Промышленном районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. В 23:00 час. 21-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos, осуществляя движение по улице Средне-Садовая со стороны улицы Ставропольская, напротив дома 67 по улице Средне-Садовая, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением, допустил столкновение с электровелосипедом Syccyba Monsster, под управлением 18-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. Водитель двухколёсного транспортного средства госпитализирован.