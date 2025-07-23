В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Партия законодательно обеспечила исполнение Послания Президента и финансирование всех положений народной программы.
Поддержка участников СВО, семей с детьми, пенсионеров: «Единая Россия» подвела итоги работы фракции в весеннюю сессию Госдумы
Особое значение имеет возможность проводить в скрининговом режиме УЗИ беременным для контроля состояния плаценты и плода, а также выполнять эхокардиографию детям.
В Отрадненскую горбольницу поставлены два новых ультразвуковых аппарата экспертного класса
На Всероссийском фестивале представят премьеру бенто-сериала «Россия – Моя история. Херсонес», тематические выставки и интерактивные программы.
В Самарском Историческом парке пройдет Фестиваль «Россия - Моя история. Херсонес»
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
Прогноз магнитной бури на 24 июля 2025: чего ждать метеозависимым
В конкурсе участвовало около 25 тыс. заявок (14,2 тыс. брендов) из всех регионов России.
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» в числе победителей конкурса «Знай наших»
Будьте внимательны и осторожны!
Сегодня в регионе ожидается гроза, шквалистый ветер, град, очень сильный дождь
Ремонт дороги протяженностью 8 км уже начат.
Региональную трассу в Сергиевском районе отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» 
В министерстве энергетики и ЖКХ региона прошла серия стратегических сессий: энергетика, ЖКХ и благоустройство
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.09
-0.24
EUR 91.78
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Полицейские пресекли в регионе факты незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранцев
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом

23 июля 2025 13:44
105
В Промышленном районе Самары произошло ДТП с электровелосипедом

22 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек. 

В Промышленном районе Самары полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием двухколёсного транспортного средства. В 23:00 час.  21-летний водитель  автомобиля Chevrolet Lanos, осуществляя движение по улице Средне-Садовая со стороны улицы Ставропольская, напротив дома 67 по улице Средне-Садовая, не обеспечил возможности постоянного контроля за движением, допустил столкновение с электровелосипедом Syccyba Monsster, под управлением 18-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. Водитель двухколёсного транспортного средства госпитализирован.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девочка
23 июля 2025, 13:32
В Самаре в ДТП пострадала 16-летняя девочка
Она доставлена в медицинское учреждение.  Происшествия
109
В Волжском районе на ходу загорелся грузовик
23 июля 2025, 12:44
В Волжском районе на ходу загорелся грузовик
К счастью, обошлось без пострадавших. Происшествия
114
К сожалению, пострадал водитель.
22 июля 2025, 17:05
В Волжском районе фура DAF съехала в кювет
К сожалению, пострадал водитель. Происшествия
366
В центре внимания
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
23 июля 2025  13:16
В Самарской области снимут сериал про АвтоВАЗ
146
В день матча с
23 июля 2025  12:38
В день матча с "Пари НН" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
119
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
23 июля 2025  10:50
Губернатор Федорищев: Комфортная среда начинается с благоустройства территорий
159
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
23 июля 2025  09:51
Площадка форума «иВолга» готова к приёму участников
150
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
23 июля 2025  09:26
Производители Самарской области участвуют в ярмарках от центра «Мой бизнес»
192
Весь список