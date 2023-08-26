В Промышленном районе Самары при столкновении двух иномарок пострадала  женщина-пешеход

169

25 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек. Признаков опьянения у участников дорожно-транспортных происшествий не выявлено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 704 нарушения ПДД РФ, в том числе за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – 10, и нарушение правил применения ремней безопасности – 96. Задержано 4 водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Одно из ДТП произошло в Промышленном районе. Водитель, управляя автомобилем Kia Spectra, двигался по ул. Ново-Вокзальная со стороны ул. Стара Загора. При повороте по проспекту Карла Маркса нарушил ПДД и столкнулся с Renault Kangoo, под управлением женщины-водителя.

В результате столкновения Renault отбросило на препятствие в виде светофорного объекта с последующим наездом на женщину-пешехода, которая стояла на тротуаре. Женщина-пешеход госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО