В Приамурье из-за схода с рельсов 25 вагонов задержан поезд Самара – Владивосток

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На станции Ангарич Сковородинского района Амурской области произошло ЧП. В среду, 17 февраля, в 20:56 по московскому времени сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда, который перевозил уголь. Пострадавших нет, как нет и угрозы экологической безопасности.

«Нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено», - рассказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

Это происшествие стало причиной задержки пассажирского поезда №12 сообщением Самара – Владивосток. Также позже запланированного прибудут пассажирские поезда дальнего следования №7 сообщением Владивосток – Омск,. Ожидаются задержки пассажирских поездов №326 сообщением Тында – Хабаровск и №1 сообщением Владивосток – Москва. Отменен пригородный поезд №6411 сообщением Магдагачи – Сковородино. Как сообщили в четверг, 18 февраля, в пресс-службе Забайкальской железной дороги, пассажиры в случае задержки свыше 4-х часов будут обеспечены бесплатным питанием.

Тем временем, сейчас на место ЧП для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда. Работает оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются, сообщает ГТРК Самара.

Фото: ГУ МЧС РФ по Амурской области