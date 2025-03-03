В Похвистневском районе горела зерносушилка

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Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 70 квадратных метров.

1 марта в 13 часов 4 минуты диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в селе Мочалеевка горит зерносушилка.

Прибыв к месту вызова, огнеборцы установили, что горит обрешетка кровли зерносушилки на площади 70 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы и поданы на тушение 2 ствола «Б».

В 13 часов 16 минут пожар был локализован, в 13 часов 23 минуты – объявлена ликвидация открытого горения, а в 17 часов 20 минут зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"