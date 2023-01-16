В Похвистнево ищут пропавшую женщину

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Сотрудники полиции продолжают розыск жительницы г. Похвистнева 1954 года рождения.

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский»​ разыскивают без вести пропавшую Сарафанову Галину Юрьевну 1954 года рождения, проживающую в городе Похвистнево в пер. Стахановский. 13 апреля 2021 года примерно в 21 час 00 минут выходила на связь с дочерью, до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160 см, волосы седые до плеч.

Была одета: халат с рисунком в виде цветка, кардиган коричневого цвета, на ногах уги черного цвета. На голове возможно был платок синего цвета.

Особые приметы: на шее имеется небольшая шишка, ходит медленно.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о её местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8(937)790-50-02, 8 (84656) 2-34-69, либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!