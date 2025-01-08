В Перми возбудили уголовное дело после массового отравления в сети пекарен

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В Перми возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления местных жителей в одной из сетей пекарен, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Следователями <…> по информации в СМИ о массовом отравлении граждан в городе Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", – говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи намерены провести осмотры мест происшествий, допросы руководства пекарни и потерпевших, а также установить точное число пострадавших.

Ранее СМИ сообщили о том, что более 40 жителей Перми отравились, купив в торговых точках сети салаты и пироги. Решением районных судов Перми деятельность трех пекарен , а также заготовочного цеха приостановлена на срок от 30 до 90 суток, пишет Смотрим.

Прокуратура Пермского края взяла на контроль установление обстоятельств отравления граждан.