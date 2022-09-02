В парке им. Гагарина в Самаре остановился аттракцион с людьми

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Появились подробности нештатной ситуации, которая произошла 1 сентября в парке им. Гагарина в Самаре. Там остановился аттракцион с людьми. В результате посетители повисли на высоте, где им пришлось остаться на несколько минут.

В администрации рассказали, какие неполадки произошли в месте отдыха и что стало причиной.

– В связи с аномально жаркой погодой и большой загруженностью аттракционов в парке сработала защита от перегрева. Электрическое питание было восстановлено в течении 10 минут, – пояснили в администрации.

Отмечается, что любителей экстрима спустили на землю сотрудники парка, пишет Самара-КП.

Фото: Дильдина Светлана