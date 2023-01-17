В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадали двое

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16 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:50 час. в Октябрьском районе г. Самара. 47-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Mazda», следовал по проезду Автобусный в направлении проспекта Масленникова. В пути следования, напротив д. 6, на нерегулируемом перекрестке в нарушении п.п.1.3 ПДД РФ, совершил разворот при наличии двойной сплошной линии разметки, и допустил столкновение с автомобилем «Kia Rio» под управлением 22-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. С места происшествия два пассажира автомобиля «Kia Rio» - 30-летний мужчина и 24-летняя женщина – доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.