В Октябрьске машина сбила велосипедиста

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15 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в г.Октябрьск. В 14:00 водитель 1968 г.р., управляя автомашиной Lada Kalina, двигаясь по пер. Кирпичный со стороны ул. Ленина в направлении ул. Гая, в районе дома № 10 по ул. Ватутина, при совершении маневра поворот налево, не убедился в его безопасности, в результате чего совершил наезд на велосипедиста 1987 г.р., который двигался по проезжей части, во встречном направлении. С места ДТП госпитализирован велосипедист.