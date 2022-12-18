в Новокуйбышевске задержали пьяного водителя

146

В ночное время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по г. Новокуйбышевску на одной из улиц города для проверки документов остановили автомашину «Nissan», за рулем которой находился 36-летний местный житель.

Полицейские при общении с водителем выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», выяснилось, что годом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда судья назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок 1 год 6 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.

В настоящее время отделом дознания отдела полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевска в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не управлять транспортом в состоянии опьянения и останавливать других. Вместе с большой вероятностью стать участником дорожной трагедии, вы подвергаете себя риску оказаться в местах лишения свободы.