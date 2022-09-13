В Новокуйбышевске за погибшего на предприятии рабочего будут судить начальника участка

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В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка ремонтно-механического цеха одного из предприятий города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 31 мая 2022 года в дневное время при выкатывании работниками ремонтно-механического цеха тележки с размещенными на ней элементами трубопроводной арматуры произошло падение крышки от ЗКЛ-ДУ-600 мм на одного из работников. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Причинами произошедшего явилось необеспечение со стороны обвиняемого соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности при подготовке рабочего места, а также отсутствие надлежащего контроля при выполнении работ по креплению и перемещению груза.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК.