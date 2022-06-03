В Новокуйбышевске следователи выясняют причины гибели мужчины при выполнении работ

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Следственным отделом Новокуйбышевска по факту гибели мужчины 1993 года рождения при производстве работ возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"По версии следствия, 31 мая 2022 года в результате падения фрагмента конструкции запорной арматуры ДУ-600 с вагонетки, перемещаемой работником по территории ремонтно-механического цеха предприятия вручную путем толкания, последнему были причинены травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным причиной произошедшего явилось несоблюдение лицами из числа сотрудников организации, ответственных за соблюдение охраны труда, требований, предъявляемых к транспортировке грузов, перевозимых на вагонетках", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО