В ночь на вторник, 10 января, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов

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Сильные морозы продолжают испытывать на прочность жителей Самарской области. В ночь на вторник, 10 января 2023 года, температура воздуха в регионе опустилась до -40 градусов. По словам начальника Гидрометцентра Приволжского УГМС Людмилы Ануровой, таких морозов не было с 1940-х годов.

— На территории Самарской области такая аномально низкая температура воздуха последний раз фиксировалась в ночь на 10 января 1940 года. В Алексеевском районе было минус 41,7 градуса, в Безенчукском — минус 43, а в Клявлинском — минус 39. В последующие годы более низких температур не было, — отметила Людмила Анурова.

По словам жителей Самарской области, ночью столбик термометра опустился до -40 градусов в Кинеле, в Борском, в Кинель-Черкассах. Машины там вообще не заводятся. Страдает от морозов и другая техника, пишет Самара-КП.