В Нидерландах на людей с неба упали детали двигателя грузового "боинга"

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20 февраля в одном из четырёх двигателей грузового самолёта Boeing 747-400F, выполнявшего рейс из Маастрихта (Нидерланды) в Нью-Йорк (США), начался пожар. Отвалившиеся от лайнера детали упали на землю, в результате чего пострадало два человека, передает "Лайф". Об этом сообщает портал NL Times.

По информации журналистов, пожилая женщина была госпитализирована с травмой головы, а ребёнок получил ожоги при попытке поднять с земли горячий обломок воздушного судна. Самому "боингу" удалось благополучно приземлиться в бельгийском Льеже.

Фото: соцсети