В Нефтегорском районе водитель "УАЗа" повторно попался нетрезвым и стал фигурантом уголовного дела

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В Нефтегорском районе вступил в силу приговор в отношении злостного нарушителя правил дорожного движения Российской Федерации.



В ходе несения службы инспекторы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Нефтегорский» в селе Зуевка остановили автомобиль «УАЗ-390945». За рулем транспортного средства находился местный житель 1976 года рождения. При общении с водителем сотрудники полиции выявили у него признаки алкогольного опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он ответил отказом.



В ходе оформления административного материала выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев. Однако соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон.



В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» возбуждено уголовное дело. По окончанию расследования дело с обвинительным актом группой дознания МО МВД России «Нефтегорский» направлено в суд.



Нефтегорский районный суд признал достаточными доказательства, собранные полицией для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.