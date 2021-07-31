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В Нефтегорске столкнулись 4 автомобиля, один из которых - патрульный

31 июля 2021 17:31
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По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку. 

На улице Спортивная в Нефтегорске произошло столкновение четырех транспортных средств, в том числе и патрульного автомобиля Госавтоинспекции.

"По предварительной информации, патрульный автомобиль, двигавшийся с включёнными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем LADA Niva Travel. После чего наехал на припаркованные автомобили LADA Granta и Toyota Land Cruiser Prado", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Пострадавших нет.

Прибывшие на место происшествия руководители ОГИБДД и сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, оказывают содействие в освобождении проезжей части.

По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку. 

Теги: ДТП Нефтегорск

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