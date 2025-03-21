В нацпарке Самарская лука обнаружили складирование канистр с неустановленным химическим веществом

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На территории Жигулёвского лесничества национального парка "Самарская Лука" сотрудниками было обнаружено несанкционированное складирование канистр с неустановленным химическим веществом. Маркировка на канистрах указывает на то, что они содержат вещества, опасные для окружающей среды.

Для предотвращения возможного вреда объектам животного и растительного мира было принято решение переместить канистры в безопасное место. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: группа нацпарка