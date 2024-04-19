Я нашел ошибку
Главные новости:
Технопарк «Жигулёвская долина» принял Стартап-тур «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).
Разработчик аддитивных микротурбин стал победителем Стартап-тура в Тольятти
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 20 апреля местами в Самарской области сохранится усиление ветра
В Самарской области ежегодно проводятся акции по восстановлению лесного фонда.
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
Новый туристический маршрут пройдет по крупнейшим станциям КбшЖД в Самарской области: Самара – Тольятти – Сызрань – Самара.
На КбшЖД презентовали новый экскурсионный тур «Волжская кругосветка»
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
Самарский театр оперы и балета присоединился к Всероссийской акции по охране и популяризации историко- культурного наследия
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
Акцию по сбору старой техники «ЭлектроВесна» запустили в 30 городах России
билайн запатентовал новый метод рефарминга
Билайн запатентовал новый метод рефарминга
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.09
-0.23
EUR 100.53
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Жители Самарской области восстанавливают лес в рамках акции «Сад памяти»
22 апреля в 14:00 самарский зоопарк приглашает на "Международный день Земли"
Самарцев приглашают на лекцию о пеликанах
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо

19 апреля 2024 13:59
79
В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо

В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домов, 1195 приусадебных участков и 3 низководных моста.

За сутки освободились от воды 44 жилых дома, 83 приусадебных участка и 1 низководный мост.

Оказались подтопленными 37 жилых домов в Волжском и Кинельском районе и 136 приусадебных участков в г.о. Кинель, Волжском и Кинельском районах.

Восстановлено транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района.

В 2 пунктах временного размещения по-прежнему находятся 7 человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса.
19 апреля 2024  10:04
В Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса
168
с 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
18 апреля 2024  12:29
С 20 по 24 апреля 2024 года будет временно недоступен сайт Единого оператора «Объединенная транспортная карта»
612
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
18 апреля 2024  12:17
В России расширили перечень жизненно важных лекарственных препаратов
365
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
18 апреля 2024  10:04
В Самарской области состоится ежегодная добровольческая акция «Весенняя Неделя Добра - 2024»
343
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
18 апреля 2024  09:42
В Самаре газовиков обязали пересмотреть цены на обслуживание оборудования
498
Весь список