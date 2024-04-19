В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домо

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В настоящее время на территории Самарской области подтоплено 220 частных жилых домов, 1195 приусадебных участков и 3 низководных моста.

За сутки освободились от воды 44 жилых дома, 83 приусадебных участка и 1 низководный мост.

Оказались подтопленными 37 жилых домов в Волжском и Кинельском районе и 136 приусадебных участков в г.о. Кинель, Волжском и Кинельском районах.

Восстановлено транспортное сообщение с н.п. Полудни Кинель-Черкасского района.

В 2 пунктах временного размещения по-прежнему находятся 7 человек, детей нет.

Обстановка с паводком остается на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.