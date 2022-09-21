В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург

146

Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает РИА Новости.

"21 сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.

В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура