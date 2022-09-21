Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель форума – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта на период до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации.
Самарская область готовится к участию в X Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
В ответ на предложение президент отметил, что такая возможность есть и оно безусловно будет поддержано.
Ректор СамГМУ на встрече с Президентом РФ предложил поддержать развитие серийного производства инновационной медицинской продукции
Ожидается, что в мероприятии примут участие представители спортивных школ сётокан каратэ региона и соседних областей ПФО.
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В сентябре определены все подрядчики, которые в 2023 году приступят к обновлению объектов улично-дорожной сети – работы начнутся весной.
В Самаре стартовала подготовка к следующему дорожно-строительному сезону
Самарскую область в официальных классах представили Татьяна Толстопятова и Светлана Лаптева.
В Дагестане прошел финал Кубка России по 3D стрельбе из лука
Территорию очистили от бытового мусора, старых веток и листьев.
В Новокуйбышевске полицейские провели уборку леса в поселке Гранный
По предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе Госуслуги.
В самарских ресурсных центрах «Мой дом» будут работать выездные пункты МФЦ
Без дальнейшего опрокидывания.
В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.02
-0.15
EUR 60.05
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет межнациональный спортивный турнир «Открытый кубок Приволжского федерального округа «Союз народов» по сётокан каратэ JSKA»
В Тольятти пройдет  финал VII Спартакиады пенсионеров России
«Мы чистим мир»: участники акции провели генеральную уборку береговой полосы острова Проран
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Мурманской области сошли с рельсов пять вагонов поезда, ехавшего в Санкт-Петербург

21 сентября 2022 18:44
146
Без дальнейшего опрокидывания.

Пять вагонов пассажирского поезда № 21 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания в районе станции Куна в Мурманской области, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщает РИА Новости.

"21 сентября в 13:00 в МЧС Мурманска поступила информация о том, что в районе перегона станции Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщили в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места.

В сообщении РЖД уточняется, что происшествие случилось в 12:40. К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС — 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

 

Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
21 сентября 2022  12:38
Отопительный сезон официально начнется в Самаре 27 сентября
324
Для успешного торгово-экономического сотрудничества регионов важно создавать условия, одним из которых является удобная логистика.
20 сентября 2022  19:35
Дмитрий Азаров и Махмуд-Али Калиматов обсудили сотрудничество между Самарской областью и Республикой Ингушетия
796
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
20 сентября 2022  13:58
В Красноглинском районе 24 и 25 сентября будет работать муниципальная ярмарка в формате «торговля с автомашин»
616
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
20 сентября 2022  13:47
Дмитрий Азаров: «Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона»
426
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт
19 сентября 2022  13:18
Более 10 тысяч человек вышли в Самарской области на старт "Кросса нации - 2022"
550
Весь список