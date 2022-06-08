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В мексиканском городе Куэрнавака подвесной мост обрушился вместе с людьми. Об этом в среду, 8 июня, пишут "Известия" со ссылкой на издание El Pais.

Инцидент произошел во время торжественной церемонии открытия сооружения. Мост обрушился в тот момент, когда на него зашли мэр города Куэрнавака Хулио Уриостеги, его жена, чиновники, а также около 10 местных жителей.

«Двадцать человек переходили мост в праздничный момент, некоторые даже прыгали по деревянным балкам, как вдруг мост рухнул и люди упали с высоты около 2 м в ручей», — говорится в материале.

Около 25 человек пострадали, 12 из них были госпитализированы с переломами и травмами, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Через несколько часов сам мэр отметил, что инцидент мог произойти из-за того, что люди стали прыгать на сооружении и мост не выдержал их веса.

Фото: соцсети/"Известия"