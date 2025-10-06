В массовом ДТП в Сызранском районе пострадали трое детей

96

5 октября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало одиннадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Одно ДТП произошло в Сызранском районе в 00:05. 64-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF в составе полуприцепа, двигался по 883 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. В пути следования, на регулируемом перекрестке, допустил наезд на стоящие автомобили Kia K5, под управлением 35-летнего мужчины, и Chery, под управлением 38-летнего мужчины, которую по инерции отбросило на стоящий грузовой автомобиль Volvo в составе полуприцепа, под управлением 58-летнего мужчины, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель Kia и его пассажиры – 59-летний и 61-летний мужчины, а также водитель Chery и его пассажиры – 38-летняя женщина, 10-летний мальчик, девочки 5 и 9 лет доставлены в медицинское учреждение.