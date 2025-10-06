Я нашел ошибку
Главные новости:
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.9
0.89
EUR 96.05
0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В массовом ДТП в Сызранском районе пострадали трое детей

6 октября 2025 13:08
96
В массовом ДТП в Сызранском районе пострадали трое детей

5 октября на территории Самарской области зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало одиннадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних. 

Одно ДТП произошло в Сызранском районе в 00:05. 64-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем DAF в составе полуприцепа, двигался по 883 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Москвы. В пути следования, на регулируемом перекрестке, допустил наезд на стоящие автомобили Kia K5, под управлением 35-летнего мужчины, и Chery, под управлением 38-летнего мужчины, которую по инерции отбросило на стоящий грузовой автомобиль Volvo в составе полуприцепа, под управлением 58-летнего мужчины, который остановился на запрещающий сигнал светофора. Водитель Kia и его пассажиры – 59-летний и 61-летний мужчины, а также водитель Chery и его пассажиры – 38-летняя женщина, 10-летний мальчик, девочки 5 и 9 лет доставлены в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь.
05 октября 2025, 20:14
В Безенчукском районе вечером столкнулись Lada Priora и ГАЗель
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителю ГАЗели на месте была оказана разовая медицинская помощь. Происшествия
393
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
05 октября 2025, 17:45
В Тольятти попал в аварию рейсовый автобус
Очевидцы сообщали, что автобус врезался в столб. В стране
397
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи.
05 октября 2025, 15:04
Пострадавшим ночью в ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей
Спасатели деблокировали девочку с многочисленными травмами из легкового автомобиля и передали врачам скорой медицинской помощи. Происшествия
467
В центре внимания
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
Весь список