В Курске студент колледжа был смертельно ранен осколком окна, разбившегося из-за урагана

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Следственный комитет начал проверку из-за гибели учащегося в общежитии колледжа в Курске из-за урагана, предварительно, студент был ранен разбитым оконным стеклом, сообщает РИА Новости.

"По предварительной информации, погибший находился в комнате общежития один. В ходе урагана фрагментом дерева было повреждено окно, стекло которого попало в область живота подростка, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - передает СУСК региона.

По данным администрации Курской области, в воскресенье вечером на регион обрушилась гроза, ливень и шквалистый ветер. В результате непогоды 87 населённых пунктов остались без электричества.

Фото : СУ СК России по Курской области/РИА Новости