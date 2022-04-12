В Красноярском районе сотрудники Росгвардии уничтожили снаряд

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В дежурную часть Управления Росгвардии по Самарской области поступило сообщение об обнаружении недалеко от поселка Светлое поле на территории Красноярского района предмета, похожего на артиллерийский снаряд.

На место происшествия выехала самарская группа разминирования ОМОН «Утес».

По прибытии специалисты осмотрели найденный предмет и идентифицировали его как осколочно-фугасный снаряд калибром 122 мм, выпущенный в середине XX века. Боеприпас находился в состоянии сильной коррозии.

Учитывая то, что он представлял опасность для окружающих, взрывотехники ОМОН Росгвардии, соблюдая все меры предосторожности, уничтожили снаряд на месте обнаружения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области