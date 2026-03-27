В Красноярском районе задержан пьяный за рулем чужого квадроцикла

Сотрудники дорожно‑патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Красноярскому району, в ходе патрулирования с. Украинка, остановили для проверки водителя квадроцикла Promax Taurus. При общении с мужчиной полицейские предположили, что он находится в состоянии опьянения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался.

Жителя Елховского района 2001 года рождения доставили в отдел полиции, а квадроцикл поместили на специализированную стоянку.

В отделе полиции местного жителя проверили по имеющимся учетам и установили, что в сентябре 2025 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения, постановлением суда он лишен права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что задержанный не является владельцем квадроцикла. Полицейские установили собственника транспортного средства: им оказался 39‑летний житель Красноярского района. В ходе опроса владелец квадроцикла пояснил, что накануне он выпивал вместе с подозреваемым, а затем лёг спать и не знал об угоне. Собственник сообщил, что не давал никому разрешения управлять своим транспортным средством.

Подозреваемый пояснил, что после совместного застолья увидел ключи от квадроцикла на полке в прихожей и решил покататься. Проехать удалось недалеко, так как его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Отделением дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения), ч.1 ст. 264.1. УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), которые соединены в одно производство. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.