В Красноярском районе разлилась нефть

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В субботу, 8 февраля, в Красноярском районе разлилась нефтесодержащая жидкость (эмульсия) из внутрипромыслового нефтепровода Белозерско-Чубовского месторождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

ЧП произошло в 1,3 км юго-восточнее поселка Красный Яр. Площадь загрязнения составляет около 500 кв. м.

Сейчас загрязненный грунт будет вывозится на полигон для хранения и рекультивации загрязненных почв.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет, возгорания не произошло. В 16:45 проведены работы по установке временного герметизирующего устройства, нефтепровод запущен.

На 9 февраля запланированы работы по вывозу и рекультивации загрязненного грунта.

К ликвидации привлечены 26 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека, одна единица техники, пишет Волга Ньюс.