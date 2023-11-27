В Красноярском районе перевернулась машина, водитель пострадал

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26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. На 15,7 км а/д «Ульяновск-Димитровград-Самара старое направление» в 13:45 час. 40-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался со стороны с. Елховка в сторону п. Коммунарский. В пути следования не выбрал безопасную скорость для движения и не обеспечил постоянный безопасный контроль за движением транспортного средства, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет. Водитель госпитализирован в медицинское учреждение.