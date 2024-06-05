В Красноярском районе на на месте ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем работали спасатели

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Как сообщалось ранее, 4 июня в 22.39 в Красноярском районе на 1055 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых и легкового автомобилей.

От столкновения с легковым автомобилем у тяжеловоза лопнуло колесо и его выбросило на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с другим грузовиком.

От столкновения оба тягача загорелись.

Водители грузовых автомобилей погибли.

Работы по деблокированию погибших из сгоревших автомобилей на месте происшествия проводили спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области. 5 июня в 02.19 спасательные работы на месте происшествия были окончены. Работы проводились совместно с сотрудниками МЧС и полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО