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В Красноярском районе мужчина вновь сел пьяным за руль автомобиля

22 февраля 2025 14:48
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Во время опроса мужчина пояснил полицейским, что ему наскучило сидеть дома, после чего он решил прокатиться.

В Красноярском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии.

Находясь на маршруте патрулирования в одном из населенных пунктов Красноярского района инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21114. Полицейские обратили внимание нанервное поведение40-летнего водителя, от которого исходил резкий запах алкоголя. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, от которогоонкатегорически отказался.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а его автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала сотрудники полиции установили, чторанеев отношении местного жителя судом вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Во время опроса мужчина пояснил, что ему наскучило сидеть дома, после чего он решил прокатиться.

Отделом дознания ОМВД России по Красноярскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Сотрудники полиции обращаются к водителям и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дорогах! Не допускать самому и не позволять другим управлять транспортным средством в состоянии опьянения! Вместе с большой вероятностью стать участником дорожной трагедии, вы подвергаете себя риску оказаться в местах лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Самара Судебные приставы

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