В Красноярском районе мужчина в ходе ссоры едва не задушил соседку

В декабре 2025 года участковые уполномоченные полиции Красноярского района узнали о конфликте местных жителей, который едва не привел к трагедии.

С целью проверки полученной информации полицейские установили и опросили возможных очевидцев, с разрешения хозяйки дома осмотрели предполагаемое место происшествия и приняли у нее заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности местного жителя 1967 года рождения. Со слов 58-летней женщины, во время конфликта с соседом, мужчина начал ее душить, высказал угрозу убийством, после чего ушел к себе на участок. Слова злоумышленника сельская жительница восприняла реально, испугалась за свою жизнь и здоровье.

Полицейские задержали мужчину. Местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции со всеми участниками происшествия проведена профилактическая беседа, направленная на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и готовить материалы уголовного дела для передачи в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО