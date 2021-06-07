В Красноярском районе иномарка сбила мотоциклиста

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6 июня на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 15:30 в Красноярском районе. Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигался со стороны с. Красный Яр в направлении п. Экодолья. На перекрестке неравнозначных дорог двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу мотоциклу «Ява», под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался по главной дороге со стороны ул. Дзержинского в направлении автодороги М-5 «Урал». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, он был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, мужчина управлял мотоциклом, не имея права на управление транспортными средствами, сообщает облМВД.