В Красноглинском районе пешеход не там перешел дорогу и попал под машину

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1 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 6 человек и 1 погиб.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 00:01 в Самаре, в Красноглинском районе. 21-летний водитель, управляя автомобилем Lada 217050, двигался по ул. Сергея Лазо в направлении ул. Симферопольская. В пути следования, напротив д. № 16, совершил наезд на неустановленного пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в неположенном для перехода месте. Пешехода с места ДТП госпитализировали.